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Генсек НАТО о "гарантиях безопасности" России: Москва выдвинула невыполнимые требования

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия заведомо выдвинула НАТО невыполнимые требования по так называемым "гарантиям безопасности". При этом Альянс готов продолжить диалог с Москвой.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

"Они (Россия - ред.) требовали мер, прекрасно осознавая, что не смогут получить желаемое", - сказал Столтенберг.

По его словам, Альянс четко дал понять, что готова продолжить диалог с Россией. Столтенберг добавил, что Совет Россия - НАТО был правильным шагом для поиска политического решения на фоне образовавшейся напряженности в отношениях.

Напомним, 26 января НАТО передала России свой ответ относительно "гарантий безопасности". Перед этим такой шаг сделали и США.

Отметим, Россия направила НАТО запрос с требованием разъяснить, как Альянс будет выполнять "гарантии безопасности".

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НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг