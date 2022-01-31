Генсек НАТО про "гарантії безпеки" Росії: Москва висунула нездійсненні вимоги

Росія свідомо висунула НАТО нездійсненні вимоги щодо так званих "гарантій безпеки". При цьому Альянс готовий продовжити діалог з Москвою.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.
"Вони (Росія - ред.) вимагали заходів, прекрасно усвідомлюючи, що не зможуть отримати бажане", - сказав Столтенберг.
За його словами, Альянс чітко дав зрозуміти, що готова продовжити діалог з Росією. Столтенберг додав, що Рада Росія - НАТО була правильним кроком для пошуку політичного рішення на тлі напруженості у відносинах.
Нагадаємо, 26 січня НАТО передала Росії свій відповідь щодо "гарантій безпеки". Перед цим такий крок зробили і США.
Відзначити, Росія направила НАТО запит з вимогою роз'яснити, як Альянс виконуватиме "гарантії безпеки".