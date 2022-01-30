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Россия потребует от НАТО разъяснений по "гарантиям безопасности"

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Москва, Воскресенье 30 января 2022 16:39
Россия потребует от НАТО разъяснений по "гарантиям безопасности" Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о направлении в НАТО запроса с требованием разъяснить, как Альянс намерен выполнять так называемые "гарантии безопасности". По его словам, ответ станет ключевым при формировании будущих российских предложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня через МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в Североатлантическом союзе (НАТО - ред.) и ОБСЕ с призывом объяснить, как они намерены реализовать обязательство не укреплять свою безопасность за счет других", - цитирует агентство заявление Лаврова.

Глава российского МИД подчеркнул, что если НАТО не планирует этого делать, то должны объяснить причины. "Это будет ключевым вопросом при определении наших будущих предложений, о чем мы доложим президенту России Владимиру Путину", - добавил министр.

По его словам, Россия намерена добиваться от Запада не просто обещаний, а юридически обязывающих "гарантий безопасности". Он уточнил, что они должны обеспечивать безопасность в Европе с учетом законных интересов Москвы.

Напомним, 26 января НАТО передала России свой ответ относительно "гарантий безопасности". Перед этим такой шаг сделали и США.

Отметим, генеральный секретарь Йенс Столтенберг выступил за возобновление дипломатических отношений с Россией и возобновление переговоров.

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