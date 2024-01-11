Генпрокурор заявив про докази використання РФ ракет з КНДР для обстрілу України

За його словами, такі докази українською стороною було отримано днями.

"Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", - пояснив Костін.

Генпрокурор розповів, що аналогічних висновків дійшли також військові експерти із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Фахівці були на місці "прильоту" та здійснили попередній огляд та аналіз частин ракети.

Костін також додав, що наразі триває комплексна комісійна експертиза. Вона має остаточно підтвердити даний факт.

Також він розповів про роботу над виявленням інших фрагментів боєприпасів, що були виявлені на місцях нещодавніх російських атак у Харківській та Одеській областях.

Питання застосування РФ ракет з КНДР для ударів по Україні

Нагадаємо, 4 січня ввечері координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Додамо, що 4 січня The Wall Street Journal повідомляло, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Пізніше глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території РФ.

6 січня речник прокуратури Харківської области Дмитро Чубенко заявив, що війська РФ при завданні ударів по Харкову 2 січня використали ракету, отриману з Північної Кореї, та розповів про відповідні докази.

Додамо, днями у Білому домі заявили, що російські окупанти і надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї.