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Рябошапка анонсировал передачу ряда "интересных материалов" в ВАКС

Новости » Политика    09.09.2019 - 09:59
Рябошапка анонсировал передачу ряда "интересных материалов" в ВАКС
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

По словам генпрокурора, сейчас готовы подозрения некоторым госчиновникам

В ближайшее время в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) будут переданы ряд коррупционных материалов в отношении высокопоставленных чиновников. Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина.

Как рассказал Рябошапка, сейчас Генеральная прокуратура подготовила подозрения некоторым высоким чиновникам. Также готовится передача в ВАКС ряда "интересных материалов".

"Несколько подозрений высоким чиновникам уже готовы, вскоре ряд интересных материалов будут переданы в Высший антикоррупционный суд", - заявил новоназначенный генпрокурор.

Напомним, ранее глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник анонсировал передачу в Высший антикоррупционный суд дела министра экологии. Также по словам Сытника, в ВАКС передадут ряд других коррупционных дел.

Также РБК-Украина писало, что в первый день работы Высший антикоррупционный суд получил 29 ходатайств. Все ходатайства, поступившие в ВАКС, были автоматически распределены между судьями.

Кроме того, ранее Специальная антикоррупционная прокуратура направила генпрокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак. Корчак обвиняют в пользовании незадекларированным имуществом.

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