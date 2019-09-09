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Генпрокурор розповів, чого від нього чекає Зеленський

Новини » Політика    09.09.2019 - 13:13
Генпрокурор розповів, чого від нього чекає Зеленський

Рябошапка часто буває на зустрічах з президентом, де сторони визначають головні пріоритети в роботі

Новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка розповів про очікування з боку президента Володимира Зеленського від його роботи на посаді. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, з яким формулюванням його призначали на посаду і яку роботу потрібно виконати новому генпрокурору на думку Володимира Зеленського, Рябошапка відповів:

"Мова йшла про топ-злочинності (під час розмов про призначення на посаду - ред.), в першу чергу, про економічну злочинність, історія з "Укроборонпромом" була тоді на слуху. Вперше почали говорити про те, що все-таки слід залучати до відповідальності вище керівництво держави і ці гроші повинні бути повернуті країні. Можливо, це напрям як KPI тоді і визначив президент. Про прізвища ми тоді не говорили і досі не говоримо", - сказав генпрокурор.

Також Рябошапка зазначив, що за минулий тиждень двічі або тричі зустрічався з президентом, щоб визначити головні пріоритети у подальшій роботі відомства.

"Ми зустрічалися перед нарадою з президентом щодо топ-пріоритетів, вони потім були озвучені для уряду і правоохоронних органів. Не варто забувати, що я досі передаю справи в Офіс (президента - ред.), там дуже багато напрацювань. Деякі законопроекти з Офісу все ще у мене лежать на столі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Рябошапка назвав кілька категорій резонансних справ, на яких він планує зосередитися у своїй роботі.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Рябошапка повідомив, що найближчим часом у Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) будуть передані ряд корупційних матеріалів у відношенні високопоставлених чиновників.

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