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Рябошапка рассказал о возможности открыть дело против Зеленского

Новости » Политика    09.09.2019 - 13:06
Рябошапка рассказал о возможности открыть дело против Зеленского
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

В рамках закона реализовать такое намерение невозможно

В настоящее время процедуры, прописанные Конституцией, не позволяют реализовать процесс уголовного преследования действующего президента Владимира Зеленского. Об этом сказал новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, готов ли генпрокурор завести дело против Зеленского, если увидит признаки узурпации власти, Рябошапка заявил, что нет неприкосновенных, все равны перед законом.

"Не имеет значения фамилия президента, есть процедуры, предписанные Конституцией. А они выписаны таким образом, что этот процесс практически невозможно реализовать", - сообщил он.

Генпрокурор также заявил, что не будет иметь значения, представляет ли человек в парламенте политическую партию президента или нет.

"Та партия, которая прошла в парламент под именем президента, должна быть под еще большим присмотром и прицелом, потому что эти люди несут большую ответственность за то, что происходит в стране", - сообщил он.

Как сообщало РБК-Украина, 30 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". Процедура включает выводы Верховного и Конституционного судов о том, что президент совершил преступление. После получения таких выводов ВР тайным голосованием, тремя четвертями состава окончательно принимает решение об устранении президента с должности.

Напомним, сразу после своего назначения генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал привлечение к ответственности высокопоставленных чиновников. Как отметил Рябошапка, "каждую неделю должен привлекаться к ответственности кто-то з высокопоставленных чиновников".

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