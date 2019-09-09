ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рябошапка розповів про можливості відкрити справу проти Зеленського

Новини » Політика    09.09.2019 - 13:06
Рябошапка розповів про можливості відкрити справу проти Зеленського
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

В рамках закону реалізувати такий намір неможливо

На даний час процедури, прописані Конституцією, не дозволяють реалізувати процес кримінального переслідування чинного президента Володимира Зеленського. Про це сказав новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи готовий генпрокурор завести справу проти Зеленського, якщо побачить ознаки узурпації влади, Рябошапка заявив, що немає недоторканних, всі рівні перед законом.

"Не має значення прізвище президента, є процедури, визначені Конституцією. А вони виписані таким чином, що цей процес практично неможливо реалізувати", - повідомив він.

Генпрокурор також заявив, що не буде мати значення, чи представляэ людина в парламенті політичну партію президента чи ні.

"Та партія, яка пройшла до парламенту під ім'ям президента, повинна бути під ще більшим наглядом і прицілом, тому що ці люди несуть велику відповідальність за те, що відбувається в країні", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)". Процедура включає висновки Верховного і Конституційного судів про те, що президент вчинив злочин. Після отримання таких висновків ВР таємним голосуванням, трьома чвертями складу остаточно приймає рішення про усунення президента з посади.

Нагадаємо, відразу після свого призначення генеральний прокурор України Руслан Рябошапка анонсував притягнення до відповідальності високопосадовців. Як зазначив Рябошапка, "щотижня повинен притягатися до відповідальності хтось з високопоставлених чиновників".

Зеленський готовий до зустрічі "нормандської четвірки" вже у вересні, - МЗС Комітет рекомендує Раді ухвалити закон Зеленського щодо Плану оборони України
Новини України Володимир ЗеленськийГПУГенпрокурор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся