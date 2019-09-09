Рябошапка розповів про можливості відкрити справу проти Зеленського

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

В рамках закону реалізувати такий намір неможливо

На даний час процедури, прописані Конституцією, не дозволяють реалізувати процес кримінального переслідування чинного президента Володимира Зеленського. Про це сказав новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи готовий генпрокурор завести справу проти Зеленського, якщо побачить ознаки узурпації влади, Рябошапка заявив, що немає недоторканних, всі рівні перед законом.

"Не має значення прізвище президента, є процедури, визначені Конституцією. А вони виписані таким чином, що цей процес практично неможливо реалізувати", - повідомив він.

Генпрокурор також заявив, що не буде мати значення, чи представляэ людина в парламенті політичну партію президента чи ні.

"Та партія, яка пройшла до парламенту під ім'ям президента, повинна бути під ще більшим наглядом і прицілом, тому що ці люди несуть велику відповідальність за те, що відбувається в країні", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)". Процедура включає висновки Верховного і Конституційного судів про те, що президент вчинив злочин. Після отримання таких висновків ВР таємним голосуванням, трьома чвертями складу остаточно приймає рішення про усунення президента з посади.

Нагадаємо, відразу після свого призначення генеральний прокурор України Руслан Рябошапка анонсував притягнення до відповідальності високопосадовців. Як зазначив Рябошапка, "щотижня повинен притягатися до відповідальності хтось з високопоставлених чиновників".