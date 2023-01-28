ua ru
Сб, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генпрокурор Нідерландів радив передати "скіфське золото" Україні

Новость на русском →
Нідерланди, Субота 28 січня 2023 07:31
Генпрокурор Нідерландів радив передати "скіфське золото" Україні Фото: Генпрокурор Нідерландів радив повернути Україні "скіфське золото" (encyclopediaofukraine.com)
Автор: Антон Малиновський

В п’ятницю, 27 січня, генеральний прокурор Нідерландів рекомендував Верховному суду залишити чинним рішення Апеляційного суду Амстердама і передати "скіфське золото" Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті суду.

Генеральний прокурор НідерландівВ рекомендації йдеться про те, що касаційні скарги "музеїв" в тимчасово окупованому Криму є безпідставними. Тому необхідно залишити попереднє рішення в силі і повернути золото Києву.

Зазначається, що висновок генпрокурора - лише рекомендація для Верховного суду, який може прийняти будь-яке рішення.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Апеляційний суд Амстердама визнав "скіфське золото" українською власністю і постановив передати його Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

А 26 січня Верховний суд Нідерландів отримав від кримських музеїв касаційну скаргу на рішення про передачу "скіфського золота" Україні.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на цю скаргу. У відомстві назвали цей крок продовженням брудної гри і затягуванням судового процесу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Скіфське золото
NEWS
Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка
Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор