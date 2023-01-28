Генпрокурор Нідерландів радив передати "скіфське золото" Україні

В п’ятницю, 27 січня, генеральний прокурор Нідерландів рекомендував Верховному суду залишити чинним рішення Апеляційного суду Амстердама і передати "скіфське золото" Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті суду.

Зазначається, що висновок генпрокурора - лише рекомендація для Верховного суду, який може прийняти будь-яке рішення.

Генеральний прокурор НідерландівВ рекомендації йдеться про те, що касаційні скарги "музеїв" в тимчасово окупованому Криму є безпідставними. Тому необхідно залишити попереднє рішення в силі і повернути золото Києву.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Апеляційний суд Амстердама визнав "скіфське золото" українською власністю і постановив передати його Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

А 26 січня Верховний суд Нідерландів отримав від кримських музеїв касаційну скаргу на рішення про передачу "скіфського золота" Україні.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на цю скаргу. У відомстві назвали цей крок продовженням брудної гри і затягуванням судового процесу.

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