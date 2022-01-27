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МИД отреагировал на апелляцию музеев Крыма по "скифскому золоту"

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Киев, Четверг 27 января 2022 22:49
МИД отреагировал на апелляцию музеев Крыма по "скифскому золоту" Фото: МИД отреагировал на апелляцию крымских музеев по "скифскому золоту" (encyclopediaofukraine.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на кассационную жалобу от музеев временно оккупированного Крыма на решение суда Нидерландов о передаче Киеву "скифского золота". В ведомстве назвали этот шаг продолжением грязной игры и затягиванием судебного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

"В последний день (подачи апелляции - ред.) - 26 января 2022 - так называемые "музеи" во временно оккупированном Крыму подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении коллекции "скифского золота" Украине", - написала Джапарова.

По ее словам, украинская сторона не удивлена тем, что российские оккупанты стремятся продолжить свою грязную игру и как можно дольше затянуть судебный процесс, который продолжается семь лет.

"Но сколько бы это ни продолжалось во времени, мы продолжим защиту своих интересов. Мы готовы в третий раз доказать принадлежность артефактов музейному фонду Украины уже в Верховном суде Королевства Нидерланды", - подчеркнула дипломат.

Напомним, 26 января Верховный суд Нидерландов получил от крымских музеев кассационную жалобу на решение о передаче "скифского золота" Украине.

Отметим, в октябре прошлого года Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

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МИД Украины Нидерланды Скифское золото
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