МИД отреагировал на апелляцию музеев Крыма по "скифскому золоту"
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на кассационную жалобу от музеев временно оккупированного Крыма на решение суда Нидерландов о передаче Киеву "скифского золота". В ведомстве назвали этот шаг продолжением грязной игры и затягиванием судебного процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.
"В последний день (подачи апелляции - ред.) - 26 января 2022 - так называемые "музеи" во временно оккупированном Крыму подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении коллекции "скифского золота" Украине", - написала Джапарова.
По ее словам, украинская сторона не удивлена тем, что российские оккупанты стремятся продолжить свою грязную игру и как можно дольше затянуть судебный процесс, который продолжается семь лет.
"Но сколько бы это ни продолжалось во времени, мы продолжим защиту своих интересов. Мы готовы в третий раз доказать принадлежность артефактов музейному фонду Украины уже в Верховном суде Королевства Нидерланды", - подчеркнула дипломат.
Напомним, 26 января Верховный суд Нидерландов получил от крымских музеев кассационную жалобу на решение о передаче "скифского золота" Украине.
Отметим, в октябре прошлого года Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.