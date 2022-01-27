Суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассацию на решение по "скифскому золоту"
Верховный суд Нидерландов получил от музеев временно оккупированного Крыма кассационную жалобу на решение о передаче "скифского золота" Киеву. Следующим шагом является начало предыдущего административного процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agenzianova.
"В Верховный суд Нидерландов поступило обращение об отмене решения Амстердамского апелляционного суда относительно передачи Украине "скифского золота", - говорится в сообщении.
По информации официального представителя Верховного суда Нидерландов Винсента Хюнтінка, суд получил жалобу, поэтому следующим шагом будет инициирование предыдущего административного процесса.
"Дата слушания в апелляции еще не назначена", - добавил он.
Напомним, Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.