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Суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассацию на решение по "скифскому золоту"

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Нидерланды, Четверг 27 января 2022 13:17
Суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассацию на решение по "скифскому золоту" Фото: музеи оккупированного Крыма обжаловали передачу "скифского золота" Украине (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Верховный суд Нидерландов получил от музеев временно оккупированного Крыма кассационную жалобу на решение о передаче "скифского золота" Киеву. Следующим шагом является начало предыдущего административного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agenzianova.

"В Верховный суд Нидерландов поступило обращение об отмене решения Амстердамского апелляционного суда относительно передачи Украине "скифского золота", - говорится в сообщении.

По информации официального представителя Верховного суда Нидерландов Винсента Хюнтінка, суд получил жалобу, поэтому следующим шагом будет инициирование предыдущего административного процесса.

"Дата слушания в апелляции еще не назначена", - добавил он.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

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Нидерланды Скифское золото
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