Генпрокурор Нидерландов посоветовал передать "скифское золото" Украине

В пятницу, 27 января, генеральный прокурор Нидерландов рекомендовал Верховному суду оставить действующее решение Апелляционного суда Амстердама и передать "скифское золото" Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте суда.

Вывод генпрокурора - лишь рекомендация для Верховного суда, который может принять любое решение.

Генеральный прокурор НидерландовВ рекомендации говорится, что кассационные жалобы "музеев" во временно оккупированном Крыму безосновательны. Поэтому необходимо оставить предварительное решение в силе и вернуть золото Киеву.

Напомним, в октябре прошлого года Апелляционный суд Амстердама признал "скифское золото" украинской собственностью и постановил передать его Украине стабилизацию ситуации в оккупированном Крыму.

А 26 января Верховный суд Нидерландов получил от крымских музеев кассационную жалобу на решение о передаче "скифского золота" Украине .

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эту жалобу. В ведомстве назвали этот шаг продолжением грязной игры и затягиванием судебного процесса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.