Генпрокурор назвал число чиновников, получивших приговоры за коррупцию

Фото: Юрий Луценко (УНИАН)

За последние 2,5 года обвинительные приговоры получили боле 2,6 тыс. чиновников

За 2,5 года расследования Генеральной прокуратурой коррупционных дел обвинительные приговоры получили 2637 чиновников. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону, передает РБК-Украина.

По его словам, ГПУ не может расследовать коррупционные дела в отношении высших чиновников.

"Генпрокуратура совместно с МВД, СБУ, фискалами и ДБР отвечает за противостояние коррупции категории Б. То есть от сельсовета до замгубернатора. Всё. Приговоры за 2,5 мои года получили 2 тысячи 637 чиновников категории Б", - сообщил Луценко.

Генпрокурор отметил, что в рамках расследования коррупционных дел в бюджет Украины было возвращено 3 млрд долларов.

"Мы вернули стране 3 миллиарда долларов, десятки тысяч гектаров земли, сотни обьектов… Почему же люди не аплодируют мне? Потому что они справедливо говорят: "а где большая рыба?" Согласна закону, я не имею права заниматься делами так называемой "большой рыбы" - делами категории "А", от губернатора и выше", - добавил он.

Напомним, в течение предыдущей недели в Украине задержали 17 человек за взяточничество.