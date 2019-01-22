Генпрокурор назвав число чиновників, які отримали вироки за корупцію

Фото: Юрій Луценко (УНІАН)

За останні 2,5 роки обвинувальні вироки отримали понад 2,6 тис. чиновників

За 2,5 року розслідування Генеральною прокуратурою корупційних справ обвинувальні вироки отримали 2637 чиновників. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко інтерв'ю Дмитру Гордону, передає РБК-Україна.

За його словами, ГПУ не може розслідувати корупційні справи щодо вищих чиновників.

"Генпрокуратура спільно з МВС, СБУ, фіскалами і ДБР відповідає за протистояння корупції в категорії Б - тобто від сільради до заступника губернатора. Всі. Вироки за 2,5 мої роки отримали 2 тисячі 637 чиновників категорії Б", - повідомив Луценко.

Генпрокурор зазначив, що в рамках розслідування корупційних справ бюджет України було повернуто 3 млрд доларів.

"Ми повернули країні 3 мільярди доларів, десятки тисяч гектарів землі, сотні об'єктів... Чому ж люди не аплодують мені? Тому що вони справедливо кажуть: "а де велика риба?" Згідно із законом, я не маю права займатися справами так званої "великої риби" - справами категорії "А", від губернатора і вище", - додав він.

Нагадаємо, протягом минулого тижня в Україні затримали 17 осіб за хабарництво.