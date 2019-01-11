В Украине за неделю за взяточничество задержали 17 человек

Иллюстративное фото (facebook.com/прокуратура-Київської-області)

Только сегодня были задержаны 11 человек

В течение недели в Украине задержано 17 человек за взяточничество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечается, большинство фигурантов дел назначили "встречи", чтобы получить взятку на конец рабочей недели. Именно сегодня, 11 января, было задержано 11 человек.

Всего в течение недели было задержано 17 человек. Сумма неправомерной выгоды составила 792,5 тыс. гривен. Сейчас 6 лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. В судах продолжаются разбирательства по поводу избрания фигурантам мер пресечения.

Кроме того, за неделю было составлено 245 протоколов о совершении правонарушений, связанных с коррупцией в отношении 170 человек.

Также сообщается, что в течение прошлой недели были задержаны девять чиновников на взятке в свыше 450 тысяч гривен и 164 административных протокола о совершении правонарушений, связанных с коррупцией.

Напомним, в Киеве сегодня, 11 января, на взятке в 5 тыс. долларов задержали сотрудника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

РБК-Украина сообщало, что в Сумской области сегодня, 11 января, на взятке задержали чиновника облуправления Государственной фискальной службы (ГФС).