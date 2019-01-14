НАБУ будет расследовать дело против Луценко

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко подозревают во взяточничестве

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начать расследование по факту получения взятки генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение суда.

Сообщается, что Луценко подозревают в сговоре со своим первым заместителем Дмитрием Сторожуком. 17 октября 2018 года на личном приеме у главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака на Луценко и Сторожука подали заявление о совершении уголовного коррупционного правонарушения.

В частности, отмечается, что Луценко и Сторожук совершили правонарушения по ст. 27 (виды соучастников), 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.396 (сокрытие преступления), ч.2 ст. 366 (служебный подлог), ч.2 ст. 368 (получение взятки), ст.382 (невыполнение судебного решения) УК Украины.

СБУ 30 октября направила обращение к НАБУ. Позже, в НАБУ отметили, что не нашли признаков состава уголовных правонарушений.

После этого заявитель обратился в суд с требованием внести сведения в ЕРДР.

"Суд решил обязать должностное лицо НАБУ, не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях и начать расследование через 24 часа с момента внесения таких сведений", - говорится в решении суда.

Отмечается, что постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро возбудило уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директора ведомства Артема Сытника и прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.