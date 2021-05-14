Генпрокурор Чехии ушел в отставку

"Павел Земан - наилучший юрист и профессионал. Я благодарю его за годы работы для Чехии, включая сотрудничество по делу о взрывах в Врбетице", - написал он.

В конце поста Гамачек пожелал Земану удачи в личной жизни на профессиональном поприще.

Напомним, в апреле Павел Земан заявил, что взрывы на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году с правовой точки зрения не квалифицируется как теракт. По его мнению, это происшествие связанно с политикой.

Ранее Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году причастны те же люди, которые фигурировали в деле отравления Скрипалей. В связи с этим граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова правительство Чехии объявило в международный розыск.