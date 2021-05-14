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Генпрокурор Чехии ушел в отставку

Автор: РБК-Украина

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан уходит в отставку. Причины этого решения не называются. Вице-премьер правительства и глава МВД страны Ян Гамачек поблагодарил его за работу, включая по делу о взрывах в Врбетице.

Об этом Ян Гамачек сообщил в своем Twitter.

"Павел Земан - наилучший юрист и профессионал. Я благодарю его за годы работы для Чехии, включая сотрудничество по делу о взрывах в Врбетице", - написал он.

В конце поста Гамачек пожелал Земану удачи в личной жизни на профессиональном поприще.

Напомним, в апреле Павел Земан заявил, что взрывы на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году с правовой точки зрения не квалифицируется как теракт. По его мнению, это происшествие связанно с политикой.

Ранее Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году причастны те же люди, которые фигурировали в деле отравления Скрипалей. В связи с этим граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова правительство Чехии объявило в международный розыск.

Отметим, в начале мая Ян Гамачек исключил главу (гетмана) Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты", Это случилось после заявлений о взрывах на складах и российской вакцине "Спутник V".

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

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