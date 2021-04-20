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Генпрокурор Чехии связал взрывы на складе в Врбетице с политикой

Новина українською → Прага, Вторник 20 апреля 2021 15:15
Генпрокурор Чехии связал взрывы на складе в Врбетице с политикой Фото: государственный флаг Чехии (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Взрывы на складах в Вребетице в 2014 году с правовой точки зрения не квалифицируется как теракт. Это происшествие связанно с политикой.

Об этом в Twitter заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.

"С правовой точки зрения данное дело не рассматривается как уголовное преступление в виде террористического акта, поскольку при этом не был нанесен ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии", - написал Земан.

Он добавил, что в чешском уголовном кодексе нет понятия "государственный терроризм". "Это чисто дело политиков, как они данный инцидент обозначат в политической и медиальной сфере", - уточнил генпрокурор.

Ранее Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году причастны те же люди, которые фигурировали в деле отравления Скрипалей. В связи с этим граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова правительство Чехии объявило в международный розыск.

Напомним, накануне первый вице-премьер и временный глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил, что страна может ввести новые пропорциональные меры в отношении России. Он призвал союзников по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ.

Власти Чехии 18 апреля заявили, что проинформировали союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Этот вопрос был рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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