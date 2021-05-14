Генпрокурор Чехії пішов у відставку

"Павло Земан-Найкращий юрист і професіонал. Я дякую йому за роки роботи для Чехії, включаючи співпрацю у справі про вибухи у Врбетиці", - написав він.

Наприкінці посту Гамачек побажав Земану удачі в особистому житті на професійній ниві.

Нагадаємо, в квітні Павло Земан заявив, що вибухи на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році з правової точки зору не кваліфікується як теракт. На його думку, ця подія пов'язана з політикою.

Раніше Павло Земан заявив, що до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році причетні ті ж люди, які фігурували у справі отруєння Скрипалів. У зв'язку з цим громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова уряд Чехії оголосив у міжнародний розшук.