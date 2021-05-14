Генпрокурор Чехії пішов у відставку

Генеральний прокурор Чехії Павло Земан йде у відставку. Причини цього рішення не називаються. Віце-прем'єр уряду і глава МВС країни Ян Гамачек подякував йому за роботу, включаючи у справі про вибухи у Врбетиці.
Про це Ян Гамачек повідомив у своєму Twitter.
"Павло Земан-Найкращий юрист і професіонал. Я дякую йому за роки роботи для Чехії, включаючи співпрацю у справі про вибухи у Врбетиці", - написав він.
Наприкінці посту Гамачек побажав Земану удачі в особистому житті на професійній ниві.
Нагадаємо, в квітні Павло Земан заявив, що вибухи на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році з правової точки зору не кваліфікується як теракт. На його думку, ця подія пов'язана з політикою.
Раніше Павло Земан заявив, що до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році причетні ті ж люди, які фігурували у справі отруєння Скрипалів. У зв'язку з цим громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова уряд Чехії оголосив у міжнародний розшук.
Зазначимо, на початку травня Ян Гамачек виключив голову (гетьмана) Пардубицького краю Мартина Нетолицького з наглядової ради "Чеської пошти", це сталося після заяв про вибухи на складах і російській вакцині"Супутник V".
Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.
Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.