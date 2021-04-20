Генпрокурор Чехии связал взрывы на складе в Врбетице с политикой

"С правовой точки зрения данное дело не рассматривается как уголовное преступление в виде террористического акта, поскольку при этом не был нанесен ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии", - написал Земан.

Он добавил, что в чешском уголовном кодексе нет понятия "государственный терроризм". "Это чисто дело политиков, как они данный инцидент обозначат в политической и медиальной сфере", - уточнил генпрокурор.

Ранее Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году причастны те же люди, которые фигурировали в деле отравления Скрипалей. В связи с этим граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова правительство Чехии объявило в международный розыск.