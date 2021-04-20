Генпрокурор Чехії пов'язав вибухи на складі в Врбетіце з політикою

Вибухи на складах в Вребетіце в 2014 році з правової точки зору не кваліфікується як теракт. Ця подія пов'язана з політикою.

"З правової точки зору дана справа не розглядається як кримінальний злочин у вигляді терористичного акту, оскільки при цьому не було завдано збитків конституційному устрою або обороноздатності Чехії", - написав Земан.

Він додав, що в чеському кримінальному кодексі немає поняття "державний тероризм". "Це чисто справа політиків, як вони даний інцидент позначать в політичній і медіальній сфері", - уточнив генпрокурор.

Раніше Павло Земан заявив, що до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році причетні ті ж люди, які фігурували в справі отруєння Скрипаль. У зв'язку з цим громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Бошірова уряд Чехії оголосило в міжнародний розшук.