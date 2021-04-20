Генпрокурор Чехії пов'язав вибухи на складі в Врбетіце з політикою

Вибухи на складах в Вребетіце в 2014 році з правової точки зору не кваліфікується як теракт. Ця подія пов'язана з політикою.
Про це в Twitter заявив генпрокурор Чехії Павел Земан.
"З правової точки зору дана справа не розглядається як кримінальний злочин у вигляді терористичного акту, оскільки при цьому не було завдано збитків конституційному устрою або обороноздатності Чехії", - написав Земан.
Він додав, що в чеському кримінальному кодексі немає поняття "державний тероризм". "Це чисто справа політиків, як вони даний інцидент позначать в політичній і медіальній сфері", - уточнив генпрокурор.
Раніше Павло Земан заявив, що до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році причетні ті ж люди, які фігурували в справі отруєння Скрипаль. У зв'язку з цим громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Бошірова уряд Чехії оголосило в міжнародний розшук.
Нагадаємо, напередодні перший віце-прем'єр і тимчасовий глава МЗС Чехії Ян Гамачек допустив, що країна може ввести нові пропорційні заходи щодо Росії. Він закликав союзників по Євросоюзу і НАТО вислати офіцерів спецслужб РФ.
Влада Чехії 18 квітня заявили, що проінформували союзників по НАТО і Європейського союзу про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році. Це питання було розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.
Як заявив віце-прем'єр, глава МВС і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.