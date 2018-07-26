Генпрокура просит КДКП удовлетворить жалобу по Холодницкому

В свою очередь Холодницкий заявил, что готов извиниться за нецензурные выражения

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) поддерживают жалобу, поданную на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Об этом сообщила представитель ГПУ Алла Стрижевская в ходе заседания Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Стрижевской, ГПУ просит удовлетворить жалобу.

"Я хочу отметить, что мы считаем некорректным комментировать выводы. КДКП является органом независимым. Законодателем возлагается ответственность о принятии решений", - сказала Стрижевская.

В свою очередь Холодницкий заявил, что готов извиниться за нецензурные выражения.

"Я не мог разглашать данные о обыск. Более 300 обысков у предпринимателей разных видов. Как я могу реагировать? Я могу извиниться за свое неэтичное поведение, за нецензурные выражения. За не литературные слова я готов нести ответственность", - сказал Холодницкий.

Отметим, директор НАБУ Артем Сытник 16 июля 2018 года направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на заключение ее члена, который рекомендует ограничиться выговором, несмотря на подтвержденніе основания для освобождение Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Позже, сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо председателю Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталию Грушковському относительно давления на комиссию со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры.

Как сообщалось, сегодня, 26 июля, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала рассмотрение вопроса относительно руководителя САП Назара Холодницкого относительно его пребывания на должности.

В свою очередь инициаторы жалобы на руководителя САП обратились к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с просьбой освободить Назара Холодницкого.