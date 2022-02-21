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Генконсульства России в Одессе и Харькове приостановили запись на прием

Автор: Мария Кучерявец

Генеральные представительства РФ в Одессе и Харькове приостановили запись прием граждан. Это объяснили "оптимизацией штата".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты диппредставительств.

"В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных стран, запись по новым заявкам на прием останавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе сообщили, что прием уже записавшихся граждан будет осуществляться.

Кроме того, соответствующее заявление о временной приостановке приема размещено и на сайте Генерального консульства РФ в Харькове.

Напомним, недавно в МИД РФ заявили, что страна оптимизирует штаты своих зарубежных учреждений в Украине. В ведомстве боится якобы провокаций в украинском государстве.

Также стало известно, что Германия перемещает генконсульство из Днепра во Львов.

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