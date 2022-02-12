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МИД России сообщил об оптимизации штатов загранучреждений в Украине

Новина українською →
Москва, Суббота 12 февраля 2022 12:04
МИД России сообщил об оптимизации штатов загранучреждений в Украине Фото: РФ приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений в Украине (twitter.com/MID_RF)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия оптимизирует штаты своих загранучреждений в Украине. МИД РФ боится якобы провокаций в украинском государстве.

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское ведомство.

Как она заявила, РФ, "опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран", приняла решение о "некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине".

"Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - подчеркнула Захарова.

Ранее "РИА Новости" писало, что российские дипломаты начали покидать Украину.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали ехать в Россию. Об этом, в частности, свидетельствуют сложности при записи на прием в консульства и посольство", - сказал собеседник издания.

Однако, как заявила Захарова, консульства и посольство продолжает работу.

Ранее западные СМИ писали, США планируют эвакуировать посольство в Украине.

Кроме того, Израиль вывозит семьи дипломатов и рекомендует отказаться от поездок в Украину.

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