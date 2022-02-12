МИД России сообщил об оптимизации штатов загранучреждений в Украине
Россия оптимизирует штаты своих загранучреждений в Украине. МИД РФ боится якобы провокаций в украинском государстве.
Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское ведомство.
Как она заявила, РФ, "опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран", приняла решение о "некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине".
"Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - подчеркнула Захарова.
Ранее "РИА Новости" писало, что российские дипломаты начали покидать Украину.
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали ехать в Россию. Об этом, в частности, свидетельствуют сложности при записи на прием в консульства и посольство", - сказал собеседник издания.
Однако, как заявила Захарова, консульства и посольство продолжает работу.
Ранее западные СМИ писали, США планируют эвакуировать посольство в Украине.
Кроме того, Израиль вывозит семьи дипломатов и рекомендует отказаться от поездок в Украину.