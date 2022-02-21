Генконсульства Росії в Одесі та Харкові призупинили запис на прийом

Генеральні представництва РФ в Одесі та Харкові призупинили запис прийом громадян. Це пояснили "оптимізацією штату".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти диппредставництв.

"У зв'язку з оптимізацією штату Генерального консульства Росії в Одесі, обумовленого аналогічними діями низки західних країн, запис за новими заявками на прийом зупиняється до розміщення окремого оголошення", - йдеться у повідомленні. Разом з тим у прес-службі повідомили, що прийом громадян, що вже записалися, буде здійснюватися.