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Генконсульства Росії в Одесі та Харкові призупинили запис на прийом

Автор: Марія Кучерявець

Генеральні представництва РФ в Одесі та Харкові призупинили запис прийом громадян. Це пояснили "оптимізацією штату".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти диппредставництв.

"У зв'язку з оптимізацією штату Генерального консульства Росії в Одесі, обумовленого аналогічними діями низки західних країн, запис за новими заявками на прийом зупиняється до розміщення окремого оголошення", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим у прес-службі повідомили, що прийом громадян, що вже записалися, буде здійснюватися.

Крім того, відповідна заява про тимчасове призупинення прийому розміщено і на сайті Генерального консульства РФ у Харкові.

Нагадаємо, нещодавно в МЗС РФ заявили, що країна оптимізує штати своїх закордонних установ в Україні. У відомстві боїться нібито провокацій в українській державі.

Також стало відомо, що Німеччина переміщає генконсульство з Дніпра до Львова.

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