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Германия перемещает генконсульство из Днепра во Львов. Как работает посольство в Киеве

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Днепр, Суббота 12 февраля 2022 14:45
Германия перемещает генконсульство из Днепра во Львов. Как работает посольство в Киеве Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о решении в отношении дипломатических представительств в Украине. Немецкое генеральное консульство переезжает из Днепра во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу МИД Германии.

"Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дипломатический персонал, размещенный там. Наше генеральное консульство в Донецке, которое находится в Днепре с 2014 года, временно перемещено во Львов", - объявила Бербок.

В то же время немецкое правительство объявило предупреждение для граждан Германии в Украине. Немцам рекомендуют не путешествовать в Украину, а тех, кто уже здесь, просят покинуть украинскую территорию.

Напомним, сегодня о решении сократить посольство в Киеве заявили США. В Украине останутся лишь основная команда дипломатического представительства.

До этого о решении эвакуировать семьи дипломатов из Украины сообщил Израиль.

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