Фото: генконсульства России в Одессе и Харькове приостановили запись на прием (facebook.com/genconrfodessa)

Генеральные представительства РФ в Одессе и Харькове приостановили запись прием граждан. Это объяснили "оптимизацией штата".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты диппредставительств.

"В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных стран, запись по новым заявкам на прием останавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении. Вместе с тем в пресс-службе сообщили, что прием уже записавшихся граждан будет осуществляться.