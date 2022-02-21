Генконсульства Росії в Одесі та Харкові призупинили запис на прийом
Генеральні представництва РФ в Одесі та Харкові призупинили запис прийом громадян. Це пояснили "оптимізацією штату".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти диппредставництв.
"У зв'язку з оптимізацією штату Генерального консульства Росії в Одесі, обумовленого аналогічними діями низки західних країн, запис за новими заявками на прийом зупиняється до розміщення окремого оголошення", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим у прес-службі повідомили, що прийом громадян, що вже записалися, буде здійснюватися.
Крім того, відповідна заява про тимчасове призупинення прийому розміщено і на сайті Генерального консульства РФ у Харкові.
Нагадаємо, нещодавно в МЗС РФ заявили, що країна оптимізує штати своїх закордонних установ в Україні. У відомстві боїться нібито провокацій в українській державі.
Також стало відомо, що Німеччина переміщає генконсульство з Дніпра до Львова.