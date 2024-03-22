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Генинспектор Бундесвера предостерег от замораживания войны в Украине

Пятница 22 марта 2024 11:59
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Генинспектор Бундесвера предостерег от замораживания войны в Украине Фото: генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер предостерег от замораживания войны на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"Замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон. Нынешняя военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что более того, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы вновь.

Призывы к замораживанию войны

Лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг заявил о необходимости заморозить войну в Украине.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.

При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.

Кроме того, лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур резко ответил на предложение "заморозить" войну в Украине.

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