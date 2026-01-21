Кабмін виділив 2,56 млрд гривень на закупівлю потужних генераторів

Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації - для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше.

За словами Свириденко, на ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.

"Закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації - для об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення", - зазначила прем'єр-міністерка.

Свириденко зазначила, що в умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації - незалежні від роботи централізованих мереж.