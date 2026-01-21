RU

Экономика

Кабмин выделил 2,56 млрд гривен на закупку мощных генераторов

Иллюстративное фото: Кабмин выделил 2,5 млрд грн на генераторы (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Из-за сложной ситуации в энергетике, Украина закупит генераторы для семи областей. При необходимости, оборудование перенаправят и в другие регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Правительство приняло распоряжение о распределении 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку оборудования мобильной распределенной генерации - для производства тепла и электроэнергии там, где это сейчас нужно больше всего.

По словам Свириденко, на эти средства будут приобретены генераторы большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Это оборудование можно перенаправлять на другие регионы, где есть острая необходимость.

"Закупки будут проводиться по упрощенным процедурам без затягивания сроков. Отдельно определили ответственного заказчика и установлен четкий порядок использования генерации - для объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - отметила премьер-министр.

Юлия Свириденко отметила, что в условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украине нужны не только большие энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации - независимые от работы централизованных сетей.

 

Напомним, с осени 2025 года Россия регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, вызывая блэкауты в городах. Ситуация со светом и отоплением является критической, и благодаря международным партнерам, помощь поступит в ближайшее время.

В частности, Азербайджан, Словакия и Чехия подготовили грузы, содержащие генераторы, трансформаторы, кабели и медицинское оборудование. Кроме того, Ирландия должна перечислить 25 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Юлия СвириденкоОтключения светаЭнергетики