Генерали США схилятимуть Зеленського до угоди з РФ: РБК-Україна дізналося суперечливі пункти

В плані є амністія для всіх злочинів воєнного часу. "А це ще ширше, ніж навіть злочини вчинені російськими військовими", - сказав співрозмовник.

Також, за його словами, планом передбачено повне повернення Росії в світову економіку.

Окрім того, згідно з планом, не лише Україна має прибрати згадку про членство в НАТО зі своєї Конституції, а й виставлена умова для членів Альянсу визнати законодавчо, що Україна ніколи в майбутньому не стане членом НАТО.

Як сказало джерело, зустріч президента Володимира Зеленського з американськими генералами має відбутися сьогодні в другій половині дня.

Співрозмовник запевнив, що за наявною інформацією, головною темою розмови буде якраз тиск на Зеленського, щоб він прийняв таку рамку домовленостей.

"Потім, напевно, вони будуть про це говорити і з росіянами", - сказав співрозмовник.

Що відомо про новий "мирний" план

Нагадаємо, що сьогодні, 20 листопада президент України Володимир повертається до Києва з робочої поїздки до Туреччини, де він обговорював активізацію переговорів.

В українській столиці на нього чекає делегація американських військових на чолі з міністром сухопутних військ США Деном Дрісколом.

Все це відбувається на тлі численних повідомлень у західних ЗМІ про мирний план, розроблений у Вашингтоні спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом за участю російського посланця Кирила Дмитрієва.

NBC News пише, що президент США схвалив цей план, який буцімто передбачає 28 пунктів, але всі вони не розкриваються.

Однак The Wall Street Journal написало, що документ передбачає відмову України від НАТО на кілька років та заборону розміщення іноземних миротворчих сил усередині країни.

За словами офіційних осіб, адміністрація США намагається застосувати щодо України той самий підхід, який вона використала для досягнення припинення вогню в Секторі Газа: скласти багатопунктовий проект і потім змусити воюючі сторони прийняти його.

Американські чиновники, знайомі з пропозицією, заявили, що пропозиції передбачають передачу України росіянам всього східного регіону Донбасу, включаючи землі, які зараз контролює Київ.

Натомість Москва пообіцяє не атакувати далі Україну чи інші країни Європи, за словами чиновників, і закріпить цю обіцянку законодавчо.