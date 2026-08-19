З генерала - в цивільного. Як Хмара став міністром оборони

Як проходило голосування за Хмару та що цьому передувало - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Чому Хмара був в.о.: Після відставки попереднього уряду та міністра оборони Михайла Федорова президент призначив Євгенія Хмару тимчасовим очільником відомства своїм указом поки Рада пішла на канікули.

Після відставки попереднього уряду та міністра оборони Михайла Федорова президент призначив Євгенія Хмару тимчасовим очільником відомства своїм указом поки Рада пішла на канікули. Подання до Ради: Президент вніс до парламенту подання на призначення Хмари міністром оборони, після чого відбулися тривалі зустрічі кандидата з нардепами щодо викликів, команди, пріоритетів та відносин із головкомом Михайлом Драпатим.

Президент вніс до парламенту подання на призначення Хмари міністром оборони, після чого відбулися тривалі зустрічі кандидата з нардепами щодо викликів, команди, пріоритетів та відносин із головкомом Михайлом Драпатим. Цивільний статус: Відповідаючи на запитання в Раді, Хмара заявив, що стоїть перед депутатами як цивільна особа.

Відповідаючи на запитання в Раді, Хмара заявив, що стоїть перед депутатами як цивільна особа. Ключові пріоритети: Головними завданнями названо посилення війська та фронту (перехоплення ініціативи, прозорі закупівлі зброї без бюрократії), збереження людського капіталу (цінність життя воїнів і нові технології), а також розвиток оборонної промисловості (ОПК).

Головними завданнями названо посилення війська та фронту (перехоплення ініціативи, прозорі закупівлі зброї без бюрократії), збереження людського капіталу (цінність життя воїнів і нові технології), а також розвиток оборонної промисловості (ОПК). Позиція щодо мобілізації: Комплексне рішення по мобілізації має залежати від ситуації у війську, гідного ставлення до воїнів, способів набору, тренування та забезпечення озброєнням.

Чому Хмара був в.о. міністра

У середині липня президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Хмару в.о. міністра оборони. Цьому передувало неочікуване перезавантаження Кабміну - відставка уряду Юлії Свириденко та, зокрема, і міністра оборони Михайла Федорова.

За процедурою, після відставки прем'єра у відставку автоматично йде і весь уряд. Не раз бувало, що зі зміною очільника уряду деякі міністри зберігають свої посади. Так сталось і цього разу із низкою міністрів, втім, не з Федоровим.

Кандидатура очільника Міноборони, як і МЗС, - прерогатива президента. Саме він має вносити пропозації на розгляд Раді. Але Зеленський не став перевносити Федорова. На його місце планувалось призначити на той момент главу МВС - Ігоря Клименка, але зрештою в.о. став Євгеній Хмара (на той момент він був в.о. глави СБУ).

Звільнення Федорова спровокувало протести у Києві та низці українських міст, які періодично тривають і досі. Люди на мітингах вимагали повернути Федорова на посаду та звільнити на той момент головкома Олександра Сирського (це рішення президент все ж прийняв і наразі головком Михайло Драпатий). Щодо Федорова - йому президент пропонував низку інших посад, але той відмовлявся.

Оскільки перезавантаження Кабміну припало на останній тиждень роботи Ради перед канікулами - призначивши нового прем'єра Сергія Корецького, нардепи розійшлись. Тож, Зеленський призначив Хмару тимчасовим міністром своїм указом.

Цього тижня Рада повернулась до роботі і на порядку денному з'явились кадрові питання - призначення Хмари міністром оборони та перепризначення Андрія Сибіги в МЗС.

Деталі призначення

18 серпня президент вніс до Ради подання на призначення Хмари та Сибіги, після цього у парламенті почались зустрічі з нардепами.

Як повідомляється на сайті Ради, вчорашні зустрічі з парламентарями тривали понад 5 годин і сьогодні вони тривали.

"Говорили про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи. Адже йдеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей", - йдеться у повідомленні у соцмережах парламенту.

Сьогодні вранці Хмара зустрівся з нардепами "Слуги народу", де, за словами джерел РБК-Україна, зокрема мова йшла про майбутню команду, відносини з Драпатим та пріорітети роботи.

Тож, як повідомили РБК-Україна джерела, Хмара пропонуватиме кістяку команди залишитись, особливо важливі ті, хто займався реформою закупівель, яка значною мірою завязана на європейські гроші, які ми отримуємо.

Варто зазначити, що за законом, Міністерство оборони має очолювати цивільна особа. І як повідомляли джерела РБК-Україна, а згодом це нардепам підтвердив і сам Хмара, він буде звільнений з військової служби.

Що сказав Хмара в Раді

Шлях до миру: Примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська.

Примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська. Три ключові пріоритети: Фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості.

Фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Фронт: Перехоплення стратегічної ініціативи на землі, морі, у повітрі та в інформпросторі; швидкий зв'язок потреб фронту з міністерством і навпаки; забезпечення війська зброєю вчасно, прозоро та без зайвої бюрократії завдяки адаптації системи закупівель.

Перехоплення стратегічної ініціативи на землі, морі, у повітрі та в інформпросторі; швидкий зв'язок потреб фронту з міністерством і навпаки; забезпечення війська зброєю вчасно, прозоро та без зайвої бюрократії завдяки адаптації системи закупівель. Людський капітал: Життя і здоров'я воїнів є безумовною цінністю; технології необхідні для надання переваги захиснику та зведення ризиків до мінімуму; завдання полягає в прямому спілкуванні із захисниками, командирами, воїнами та пораненими.

Життя і здоров'я воїнів є безумовною цінністю; технології необхідні для надання переваги захиснику та зведення ризиків до мінімуму; завдання полягає в прямому спілкуванні із захисниками, командирами, воїнами та пораненими. Розвиток оборонної промисловості: ОПК є основою сили сьогодні та безпеки на майбутні роки.

ОПК є основою сили сьогодні та безпеки на майбутні роки. Статус військовослужбовця: "Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно до ЗУ про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26", - заявив Хмара у відповідь на запитання про звільнення з військової служби.

"Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно до ЗУ про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26", - заявив Хмара у відповідь на запитання про звільнення з військової служби. Мобілізація: Потребує прийняття комплексного рішення, де першочерговими складовими є ситуація у війську, гідне ставлення до воїнів, способи набору, тренування та забезпечення озброєнням.

Потребує прийняття комплексного рішення, де першочерговими складовими є ситуація у війську, гідне ставлення до воїнів, способи набору, тренування та забезпечення озброєнням. План мобілізації: Прямо залежить від бачення війни, яке наразі відпрацьовується спільно з головкомом і Генштабом для подальшої доповіді президенту та вивчення питання.

А що Федоров та протести?

Вчора ввечорі екс-міністр Федоров записав відео-звернення до українців, в якому заявив про "системну кризу управління", корупцію та закликав шукати шляхи для проведення виборів навіть під час війни.

А вже зранку поблизу Маріїнського парку, де знаходить будівля Ради, зібрався мітинг. Учасники вимагали не призначати Хмару і повернути Федорова на посаду міністра оборони.