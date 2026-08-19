Из генерала - в гражданского. Как Хмара стал министром обороны

Как проходило голосование за Хмару и что предшествовало - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Почему Хмара был и.о.: После отставки предыдущего правительства и министра обороны Михаила Федорова президент назначил Евгения Хмару временным главой ведомства своим указом, пока Рада ушла на каникулы.

После отставки предыдущего правительства и министра обороны Михаила Федорова президент назначил Евгения Хмару временным главой ведомства своим указом, пока Рада ушла на каникулы. Представление в Раду: Президент внес в парламент представление на назначение Хмары министром обороны, после чего состоялись длительные встречи кандидата с нардепами по вызовам, команде, приоритетам и отношениям с главкомом Михаилом Драпатым.

Президент внес в парламент представление на назначение Хмары министром обороны, после чего состоялись длительные встречи кандидата с нардепами по вызовам, команде, приоритетам и отношениям с главкомом Михаилом Драпатым. Гражданский статус: Отвечая на вопросы в Раде, Хмара заявил, что стоит перед депутатами как гражданское лицо.

Отвечая на вопросы в Раде, Хмара заявил, что стоит перед депутатами как гражданское лицо. Ключевые приоритеты: Главными задачами названо усиление войска и фронта (перехват инициативы, прозрачные закупки оружия без бюрократии), сохранение человеческого капитала (ценность жизни воинов и новые технологии), а также развитие оборонной промышленности (ОПК).

Главными задачами названо усиление войска и фронта (перехват инициативы, прозрачные закупки оружия без бюрократии), сохранение человеческого капитала (ценность жизни воинов и новые технологии), а также развитие оборонной промышленности (ОПК). Позиция по мобилизации: Комплексное решение по мобилизации должно зависеть от ситуации в армии, достойного отношения к воинам, способам набора, тренировки и обеспечения вооружением.

Почему Хмара был и.о. министра

В середине июля президент Владимир Зеленский своим указом назначил Хмару и.о. министра обороны. Этому предшествовала неожиданная перезагрузка Кабмина - отставка правительства Юлии Свириденко и, в частности, и министра обороны Михаила Федорова.

По процедуре после отставки премьера в отставку автоматически идет и все правительство. Не раз бывало, что со сменой главы правительства некоторые министры сохраняют свои должности. Так случилось и на этот раз с рядом министров, впрочем, не с Федоровым.

Кандидатура главы Минобороны, как и МИД, - прерогатива президента. Именно он должен вносить предложения на рассмотрение Рады. Но Зеленский не стал перевносить Федорова. На его место планировалось назначить на тот момент главу МВД - Игоря Клименко, но в конце концов и.о. стал Евгений Хмара (на тот момент он был и.о. главы СБУ).

Увольнение Федорова спровоцировало протесты в Киеве и ряде украинских городов, которые периодически продолжаются до сих пор. Люди на митингах требовали вернуть Федорова на должность и уволить на тот момент главкома Александра Сырского (это решение президент все же принял и главком сейчас Михаил Драпатый). Что касается Федорова - ему президент предлагал ряд других должностей, но тот отказывался.

Поскольку перезагрузка Кабмина пришлась на последнюю неделю работы Рады перед каникулами - назначив нового премьера Сергея Корецкого, нардепы разошлись. Зеленский назначил Хмару временным министром своим указом.

На этой неделе Рада вернулась к работе и в повестке дня появились кадровые вопросы - назначение Хмары министром обороны и переназначение Андрея Сибиги в МИД.

Детали назначения

18 августа президент внес в Раду представление на назначение Хмары и Сибиги, после чего в парламенте начались встречи с нардепами.

Как сообщается на сайте Рады, вчерашние встречи с парламентариями длились более 5 часов и сегодня продолжались.

"Говорили о задачах и вызовах, стоящих перед государством, а также о видении кандидатов по ключевым приоритетам работы. Ведь речь идет о главах ведомств, от работы которых в значительной степени зависят обороноспособность государства, позиции Украины на международной арене и достижение его стратегических целей", - говорится в сообщении в соцсетях парламента.

Сегодня утром Хмара встретился с нардепами "Слуги народа", где, по словам источников РБК-Украина, в частности речь шла о будущей команде, отношениях с Драпатым и приоритетах работы.

Как сообщили РБК-Украина источники, Хмара будет предлагать скелету команды остаться, особенно важны те, кто занимался реформой закупок, которая в значительной степени завязана на европейские деньги, которые мы получаем.

Следует отметить, что по закону, Министерство обороны должно возглавлять гражданское лицо. И как сообщали источники РБК-Украина, а впоследствии это нардепам подтвердил и сам Хмара, он будет уволен с военной службы.

Что сказал Хмара в Раде

Путь к миру: Заставить врага к миру можно только силой нашего войска.

Заставить врага к миру можно только силой нашего войска. Три ключевых приоритета: Фронт и усиление войска, люди, развитие оборонной промышленности.

Фронт и усиление войска, люди, развитие оборонной промышленности. Фронт: Перехват стратегической инициативы на земле, море, воздухе и в информпространстве; быстрая связь по потребностям фронта с министерством и наоборот; обеспечение войска оружием вовремя, прозрачно и без излишней бюрократии благодаря адаптации системы закупок.

Перехват стратегической инициативы на земле, море, воздухе и в информпространстве; быстрая связь по потребностям фронта с министерством и наоборот; обеспечение войска оружием вовремя, прозрачно и без излишней бюрократии благодаря адаптации системы закупок. Человеческий капитал: Жизнь и здоровье воинов является безусловной ценностью; технологии необходимы для преимущества защитника и сведения рисков к минимуму; задача состоит в прямом общении с защитниками, командирами, воинами и ранеными.

Жизнь и здоровье воинов является безусловной ценностью; технологии необходимы для преимущества защитника и сведения рисков к минимуму; задача состоит в прямом общении с защитниками, командирами, воинами и ранеными. Развитие оборонной промышленности: ОПК является основой силы сегодня и безопасности на предстоящие годы.

ОПК является основой силы сегодня и безопасности на предстоящие годы. Статус военнослужащего: "Я стою перед вами как гражданское лицо. Уволен в соответствии с ЗУ о воинской обязанности и военной службе, статья 26", - заявил Хмара в ответ на вопрос об увольнении с военной службы.

"Я стою перед вами как гражданское лицо. Уволен в соответствии с ЗУ о воинской обязанности и военной службе, статья 26", - заявил Хмара в ответ на вопрос об увольнении с военной службы. Мобилизация: Нуждается в принятии комплексного решения, где первоочередными составляющими является ситуация в армии, достойное отношение к воинам, способы набора, тренировки и обеспечения вооружением.

Нуждается в принятии комплексного решения, где первоочередными составляющими является ситуация в армии, достойное отношение к воинам, способы набора, тренировки и обеспечения вооружением. План мобилизации: Прямо зависит от видения войны, которое сейчас отрабатывается совместно с главкомом и Генштабом для дальнейшего доклада президенту и изучения вопроса.

А что Федоров и протесты?

Вчера вечером экс-министр Федоров записал видео-обращение к украинцам, в котором заявил о "системном кризисе управления", коррупции и призвал искать пути для проведения выборов даже во время войны.

А уже утром вблизи Мариинского парка, где находится здание Рады, собрался митинг. Участники требовали не назначать Хмару и вернуть Федорова на должность министра обороны.