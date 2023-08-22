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Генерала Суровікіна звільнили з посади головнокомандувача ПКС РФ, - журналіст

Росія, Вівторок 22 серпня 2023 18:39
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Генерала Суровікіна звільнили з посади головнокомандувача ПКС РФ, - журналіст Фото: Сергій Суровікін (рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ Сергія Суровікіна звільнили з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського журналіста Олексія Венедиктова.

"Суровікін - звільнити з посади командувача ПКС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російського генерала залишили в розпорядженні Міністерства оборони РФ.

Більше жодних деталей Венедиктов не навів.

Участь Суровікіна у війні проти України

У червні 2022 року стало відомо, що генерал Суровікін командує Південним угрупованням російських військ під час вторгнення Росії в Україну.

Із 8 жовтня 2022 року до 11 січня 2023 року обіймав посаду командувача окупаційних військ в Україні. З 11 січня 2023 року - заступник командувача окупаційних військ в Україні.

Через вторгнення Росії в Україну, перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, Великої Британії та низки інших країн.

Доля Суровікіна

Після невдалого демаршу Пригожина почали з'являтись публікації від західних ЗМІ, що Суровікіна затримано, також його нібито допитували військові. Їх цікавив зв'язок генерала з Пригожиним.

Офіційні особи РФ намагались заперечувати такі чутки і казати, що Суровікін знаходиться на відпочинку. Однак пізніше в росЗМІ з'явилась інформація, що генерала затримала ФСБ. Нещодавно речник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов заявляв, що Суровікіна позбавили повноважень, а його долю ще вирішують.

Більш детально про скандал з Суровікіним можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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