Генерала Суровикина уволили с должности главнокомандующего ВКС РФ, - журналист
Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина уволили с должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского журналиста Алексея Венедиктова.
"Суровикин - освободить от должности командующего ВКС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российского генерала оставили в распоряжении Министерства обороны РФ.
Больше никаких деталей Венедиктов не привел.
Участие Суровикина в войне против Украины
В июне 2022 года стало известно, что генерал Суровикин командует Южной группировкой российских войск во время вторжения России в Украину.
С 8 октября 2022 года по 11 января 2023 года занимал должность командующего оккупационными войсками в Украине. С 11 января 2023 года - заместитель командующего оккупационными войсками в Украине.
Из-за вторжения России в Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.
Доля Суровикина
После неудачного демарша Пригожина начали появляться публикации от западных СМИ, что Суровикин задержан, также его якобы допрашивали военные. Их интересовала связь генерала с Пригожиным.
Официальные лица РФ пытались отрицать такие слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Однако позже в РосСМИ появилась информация, что генерал задержал ФСБ. Недавно представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов заявлял, что Суровикина лишили полномочий, а его судьбу еще решают.
Более подробно о скандале с Суровикиным можете узнать в материале РБК-Украина.
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