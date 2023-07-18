ua ru
Вт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суровікіна позбавили повноважень, його долю ще вирішують, - ГУР

Новость на русском →
Вівторок 18 липня 2023 01:44
Суровікіна позбавили повноважень, його долю ще вирішують, - ГУР Фото: Сергій Суровікін, заступник командувача об'єднаного угрупування військ Росії в Україні (GettyImages))
Автор: Антон Малиновський

Заступник командувача об'єднаного угрупування військ Росії в Україні генерала Сергій Суровікін перебуває на території РФ, його частково позбавили повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова під час телемарафону.

Він зазначив, що після невдалого бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в РФ "жаби змагаються з гадюками", а Суровікін фактично позбавлений своїх повноважень.

"Якщо говорити про його подальшу долю, то побачимо, вона ще не вирішена", - додав Юсов.

Чутки про затримання Суровікіна

Після невдалого демаршу Пригожина почали з'являтись публікації від західних ЗМІ, що Суровікіна затримано, також його нібито допитували військові. Їх цікавив зв'язок генерала з Пригожиним.

Офіційні особи РФ намагались заперечувати такі чутки і казати, що Суровікін знаходиться на відпочинку. Однак пізніше в росЗМІ з'явилась інформація, що генерала затримала ФСБ.

Більш детально про скандал з Суровікіним можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Генштаб РФ Війна Росії проти України
NEWS
Обстановка складна, але ЗСУ рухаються вперед: Сирський про ситуацію на Східному напрямку
Обстановка складна, але ЗСУ рухаються вперед: Сирський про ситуацію на Східному напрямку
DAILY
Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни