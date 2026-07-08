Виробник дронів "Генерал Черешня", як позбутися залежності від Китаю

Українська компанія "Генерал Черешня" намагаєтеся отримувати комплектуючі для дронів з альтернативних джерел, щоб не замовляти їх у Китая.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів співзасновник компанії-виробника безпілотників "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.
Гришин зазначив, що залежність від китайських комплектуючих - це це стратегічний ризик не лише для України, а й для всього світу.
"Поки що це не є проблемою, але це ризик, який ми маємо мінімізувати, створюючи свої якісні комплектуючі", - додав він.
За словами Гришна, компанія "Генерал Черешня" намагаєтеся отримувати комплектуючі з альтернативних джерел, щоб вони були не китайськими.
" Ми постійно і дуже активно над цим працюємо, маємо просування. У нас є сильний партнер у Хорватії - компанія ORQA, яка виробляє всі свої комплектуючі, без китайських компонентів. Ми вже збираємо з них дрони і скоро запустимо виробництво таких деталей в Україні", - розповів співзасновник компанії.
Нагадаємо, Китай досі залишається ключовим гравцем у глобальних ланцюгах постачання, й для української оборонки зокрема.
Водночас останніми роками спостерігається також поступовий "географічний" перехід. Частина закупівель переходить у Євросоюз, Сполучені Штати, Тайвань і Південну Корею.
До того ж в Україні зростають обсяги виробництва компонентів для оборонної галузі. Водночас найскладніші технології поки залишаються залежними від імпорту.
За відкритими оцінками, лише за минулий рік частка китайських компонентів у частині українських безпілотників знизилася приблизно до 38%.
Втім у галузі зазначають, що ситуація суттєво відрізняється залежно від конкретного виробу та компанії. Деякі українські виробники вже досягли рівня локалізації до 90%, тоді як окремі продукти все ще значною мірою залежать від поставок з-за кордону.