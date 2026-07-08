У "Генерала Черешни" объяснили, как избавиться от зависимости от Китая

Гришин отметил, что зависимость от китайских комплектующих - это стратегический риск не только для Украины, но и для всего мира.

"Пока это не проблема, но это риск, который мы должны минимизировать, создавая свои качественные комплектующие", - добавил он.

По словам Гришна, компания "Генерал Черешня" пытаетесь получать комплектующие из альтернативных источников, чтобы они были не китайскими.

"Мы постоянно и очень активно над этим работаем, имеем продвижение. У нас есть сильный партнер в Хорватии - компания ORQA, которая производит все свои комплектующие, без китайских компонентов. Мы уже собираем с них дроны и скоро запустим производство таких деталей в Украине", - рассказал сооснователь компании.