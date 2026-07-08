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У "Генерала Черешни" объяснили, как избавиться от зависимости от Китая

14:20 08.07.2026 Ср
2 мин
Компания нашла другого партнера для закупки комплектующих
aimg Татьяна Степанова aimg Ульяна Безпалько
Фото: у "Генерала Черешня" объяснили, как избавиться от зависимости от Китая (Getty Images)

Украинская компания "Генерал Черешня" пытаетесь получать комплектующие для дронов из альтернативных источников, чтобы не заказывать их у Китая.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал соучредитель компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

Гришин отметил, что зависимость от китайских комплектующих - это стратегический риск не только для Украины, но и для всего мира.

"Пока это не проблема, но это риск, который мы должны минимизировать, создавая свои качественные комплектующие", - добавил он.

По словам Гришна, компания "Генерал Черешня" пытаетесь получать комплектующие из альтернативных источников, чтобы они были не китайскими.

"Мы постоянно и очень активно над этим работаем, имеем продвижение. У нас есть сильный партнер в Хорватии - компания ORQA, которая производит все свои комплектующие, без китайских компонентов. Мы уже собираем с них дроны и скоро запустим производство таких деталей в Украине", - рассказал сооснователь компании.

Украинский ОПК уменьшает зависимость от Китая

Напомним, Китай до сих пор остается ключевым игроком в глобальных цепях поставок и для украинской оборонки в частности.

В то же время, в последние годы наблюдается также постепенный "географический" переход. Часть закупок переходит в Евросоюз, Соединенные Штаты, Тайвань и Южную Корею.

К тому же , в Украине растут объемы производства компонентов для оборонной отрасли. В то же время, самые сложные технологии пока остаются зависимыми от импорта.

По открытым оценкам только за прошлый год доля китайских компонентов в части украинских беспилотников снизилась примерно до 38%.

Впрочем, в отрасли отмечают, что ситуация существенно отличается в зависимости от конкретного изделия и компании. Некоторые украинские производители уже достигли уровня локализации до 90%, в то время как отдельные продукты все еще в значительной степени зависят от поставок из-за границы.

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