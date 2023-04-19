ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генерал Тарнавський показав, як ЗСУ працюють на Донецькому напрямку (відео)

Новость на русском →
Донецька область, Середа 19 квітня 2023 11:07
Генерал Тарнавський показав, як ЗСУ працюють на Донецькому напрямку (відео) Фото: генерал Тарнавський показав, як ЗСУ працюють на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав роботу ЗСУ на Донецькому напрямку. На відео видно, як військові працюють з мінометом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Тарнавського.

"Росомахи" на Донецькому напрямку ефективно працюють", - написав Тарнавський.

Нагадаємо, українські бійці знищили ворожу БМП-3 із "Джавеліна".

Також раніше ми писали про те, що ЗСУ показали, як в Бахмуті снайпери відпрацювали по ворожих штурмовиках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область
NEWS
ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА
ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА
DAILY
"Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна