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Генерал Тарнавский показал, как ВСУ работают на Донецком направлении (видео)

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Донецкая область, Среда 19 апреля 2023 11:07
Генерал Тарнавский показал, как ВСУ работают на Донецком направлении (видео) Фото: генерал Тарнавский показал, как ВСУ работают на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский показал работу ВСУ на Донецком направлении. На видео видно, как военные работают с минометом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Тарнавского.

"Росомахи" на Донецком направлении эффективно работают", - написал Тарнавский.

Напомним, украинские бойцы уничтожили вражескую БМП-3 из "Джавелина".

Также ранее мы писали о том, что ВСУ показали, как в Бахмуте снайперы отработали по вражеским штурмовикам.

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