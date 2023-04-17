Українські бійці знищили ворожу БМП-3 із "Джавеліна" (відео)
Бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша знищили ворожу БМП-3. Вони вразили ворожу ціль за допомогою "Джавеліна".
Про це повідомляє, РБК-Україна, посилаючись на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram.
"Росомахи знищили ворожу БМП-3, яка кілька тижнів "кошмарила" наші позиції. Влучний постріл із "Джавеліна" перетворив "беху" на груду палаючого металобрухту", - йдеться в повідомленні.
Додатково
БМП-3 - це бойова броньована гусенична машина, призначена для транспортування особового складу до переднього краю, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою в умовах застосування ядерної зброї та спільних дій з танками у бою.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили ще один новітній російський танк Т-90 "Прорив".
Також, бійці ССО показали, як знищують позиції ворожих гармат на Донбасі.
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