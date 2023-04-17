Українські бійці знищили ворожу БМП-3 із "Джавеліна" (відео)

Про це повідомляє, РБК-Україна , посилаючись на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram.

"Росомахи знищили ворожу БМП-3, яка кілька тижнів "кошмарила" наші позиції. Влучний постріл із "Джавеліна" перетворив "беху" на груду палаючого металобрухту", - йдеться в повідомленні.

Додатково

БМП-3 - це бойова броньована гусенична машина, призначена для транспортування особового складу до переднього краю, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою в умовах застосування ядерної зброї та спільних дій з танками у бою.