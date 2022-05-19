Генерал США провел переговоры с главой Генштаба РФ: обсудили проблемы безопасности

Как передает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews , об этом заявил один из представителей Милли.

Стоит заметить, что звонок состоялся после того, как министр обороны США Ллойд Остин на прошлой неделе разговаривал со своим российским коллегой .

Также он добавил, что конкретные детали разговора двух военных командиров не будут разглашаться.

Ранее мы сообщали, что, по информации Пентагона, в течение ближайших недель ни у одной стороны не ожидается серьезных достижений на поле боя. Однако в НАТО продолжаются дискуссии, сможет ли Киев вернуть Крым.

Также мы писали, что Соединенные Штаты, вероятнее всего, отменят исключение из антироссийских санкций, которое позволяло РФ продолжать выплаты долговых обязательств во избежание дефолта.

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