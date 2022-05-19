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Генерал США провів переговори з головою Генштабу РФ: обговорили проблеми безпеки

Фото: генерал США Марк Міллі (apnews.com)
Автор: Іван Носальський

Голова Комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі провів телефонну розмову з головою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Військові обговорили проблеми у сфері безпеки.

Як передає РБК-Україна з посиланням на SkyNews, про це заявив один з представників Міллі.

"Військові лідери обговорили низку проблем, пов'язаних з безпекою, і домовилися тримати лінії зв'язку відкритими", - розповів представник Міллі.

Також він додав, що конкретні деталі розмови двох військових командирів не розголошуватимуться.

Варто зауважити, що дзвінок відбувся після того, як міністр оборони США Ллойд Остін минулого тижня розмовляв зі своїм російським колегою.

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Пентагону, протягом найближчих тижнів жодна сторона не очікує серйозних досягнень на полі бою. Проте в НАТО точаться дискусії, чи зможе Київ повернути Крим.

Також ми писали, що Сполучені Штати, найімовірніше, скасують виняток із антиросійських санкцій, який дозволяв РФ продовжувати виплати боргових зобов'язань, щоб уникнути дефолту.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиГенштаб РФВалерий Герасимов