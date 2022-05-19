Генерал США провів переговори з головою Генштабу РФ: обговорили проблеми безпеки

Голова Комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі провів телефонну розмову з головою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Військові обговорили проблеми у сфері безпеки.

Як передає РБК-Україна з посиланням на SkyNews , про це заявив один з представників Міллі.

Варто зауважити, що дзвінок відбувся після того, як міністр оборони США Ллойд Остін минулого тижня розмовляв зі своїм російським колегою .

Також він додав, що конкретні деталі розмови двох військових командирів не розголошуватимуться.

"Військові лідери обговорили низку проблем, пов'язаних з безпекою, і домовилися тримати лінії зв'язку відкритими", - розповів представник Міллі.

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Пентагону, протягом найближчих тижнів жодна сторона не очікує серйозних досягнень на полі бою. Проте в НАТО точаться дискусії, чи зможе Київ повернути Крим.

Також ми писали, що Сполучені Штати, найімовірніше, скасують виняток із антиросійських санкцій, який дозволяв РФ продовжувати виплати боргових зобов'язань, щоб уникнути дефолту.

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