Генерал США провел переговоры с главой Генштаба РФ: обсудили проблемы безопасности
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли провел телефонный разговор с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Военные обсудили проблемы в сфере безопасности.
Как передает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews, об этом заявил один из представителей Милли.
"Военные лидеры обсудили ряд проблем, связанных с безопасностью, и договорились держать линии связи открытыми", - рассказал представитель Милли.
Также он добавил, что конкретные детали разговора двух военных командиров не будут разглашаться.
Стоит заметить, что звонок состоялся после того, как министр обороны США Ллойд Остин на прошлой неделе разговаривал со своим российским коллегой.
Ранее мы сообщали, что, по информации Пентагона, в течение ближайших недель ни у одной стороны не ожидается серьезных достижений на поле боя. Однако в НАТО продолжаются дискуссии, сможет ли Киев вернуть Крым.
Также мы писали, что Соединенные Штаты, вероятнее всего, отменят исключение из антироссийских санкций, которое позволяло РФ продолжать выплаты долговых обязательств во избежание дефолта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.