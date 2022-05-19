ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Генерал США провів переговори з головою Генштабу РФ: обговорили проблеми безпеки

Новость на русском →
Четвер 19 травня 2022 22:58
Генерал США провів переговори з головою Генштабу РФ: обговорили проблеми безпеки Фото: генерал США Марк Міллі (apnews.com)
Автор: Іван Носальський

Голова Комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі провів телефонну розмову з головою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Військові обговорили проблеми у сфері безпеки.

Як передає РБК-Україна з посиланням на SkyNews, про це заявив один з представників Міллі.

"Військові лідери обговорили низку проблем, пов'язаних з безпекою, і домовилися тримати лінії зв'язку відкритими", - розповів представник Міллі.

Також він додав, що конкретні деталі розмови двох військових командирів не розголошуватимуться.

Варто зауважити, що дзвінок відбувся після того, як міністр оборони США Ллойд Остін минулого тижня розмовляв зі своїм російським колегою.

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Пентагону, протягом найближчих тижнів жодна сторона не очікує серйозних досягнень на полі бою. Проте в НАТО точаться дискусії, чи зможе Київ повернути Крим.

Також ми писали, що Сполучені Штати, найімовірніше, скасують виняток із антиросійських санкцій, який дозволяв РФ продовжувати виплати боргових зобов'язань, щоб уникнути дефолту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Генштаб РФ Валерий Герасимов
NEWS
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ