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Генерал США назвав кількість "вагнерівців" у Бахмуті: це бійня для росіян

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Бахмут, Четвер 30 березня 2023 09:24
Генерал США назвав кількість "вагнерівців" у Бахмуті: це бійня для росіян Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

У боях за Бахмут Донецької області залучені близько 6 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Також там воюють десь 20-30 тисяч завербованих рекрутів.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Зараз вони ("вагнерівці" - ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тисяч або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тисяч рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць", - каже Міллі.

Американський генерал зазначив, що група найманців зазнає величезних втрат в районі Бахмута, назвавши бій за місто "бійнею" для росіян.

"Українці ведуть дуже ефективну оборону, яка, як доведено, дуже дорого обходиться росіянам. Приблизно за останні 20-21 день росіяни не досягли жодного прогресу в Бахмуті та навколо нього. Тож це бійня для росіян. Вони отримують удари в районі Бахмуту, і українці воюють дуже, дуже добре", - підкреслив Міллі.

Про втрати росіян

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков пояснив важливість утримання Бахмуту, зокрема, тим, що ворог в боях зазнає величезних втрат.

За його словами, тільки на Бахмутському напрямку, росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день.

Також стало відомо, що ПВК "Вагнера" вже не здатні самостійно забезпечувати наступальну роботу у районі Бахмуту та вимушені просити про підтримку російську регулярну армію.

Додамо, як раніше підрахували в ЗМІ, на кожного українського військового, який загинув під час захисту Бахмута, окупанти втратили щонайменше п'ятьох осіб.

Хоча, в Міноборони навели приклад, що на сході бувають і дні, коли співвідношення втрат України та РФ сягає 1 до 10.

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