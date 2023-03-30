Генерал США назвал количество "вагнеровцев" в Бахмуте: это бойня для россиян

В боях за Бахмут Донецкой области привлечены около 6 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Также там воюют где-то 20-30 тысяч завербованных рекрутов.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сейчас они ("вагнеровцы" - ред.) ведут боевые действия преимущественно в Бахмуте. Там около 6 тысяч или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тысяч набираемых ими рекрутов, многие из которых вышли из тюрем", - говорит Милли.

Американский генерал отметил, что группа наемников несет огромные потери в районе Бахмута, назвав бой за город "бойней" для россиян.

"Украинцы ведут очень эффективную оборону, которая, как доказано, очень дорого обходится россиянам. Приблизительно за последние 20-21 день россияне не достигли ни одного прогресса в Бахмуте и вокруг него. Поэтому это бойня для россиян. Они получают удары в районе Бахмута, и украинцы воюют очень, очень хорошо", - подчеркнул Милли.

О потерях россиян

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников объяснил важность удержания Бахмута, в частности, тем, что враг в боях несет огромные потери.

По его словам, только на Бахмутском направлении россияне теряют в среднем 500 убитых или раненых в день.

Также стало известно, что ЧВК "Вагнера" уже не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российскую регулярную армию.

Добавим, как ранее подсчитали в СМИ, на каждого украинского военного, погибшего во время защиты Бахмута, оккупанты потеряли по меньшей мере пять человек.

Хотя, в Минобороны привели пример, что на востоке бывают и дни, когда соотношение потерь Украины и РФ достигает 1 к 10.

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