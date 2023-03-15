Генерал США Міллі зателефонує начальнику Генштабу РФ після інциденту з безпілотником

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі планує провести телефонну розмову з начальником російського генерального штабу Валерієм Герасимовим щодо інциденту з безпілотником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Очікується, що генерал Марк Міллі поговорить з Герасимовим телефоном сьогодні, 15 березня, після того, як США і Росія оприлюднили різні версії інциденту над Чорним морем.
Зазначено, що вони не спілкувалися з кінця грудня минулого року.
Нагадаємо, 14 березня над Чорним морем внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27 було збито американського безпілотника MQ-9 Reaper.
Пізніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що його країна спробує дістати збитий дрон із дна Чорного моря.
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликав Росію поважати міжнародний повітряний простір.
Проте у Держдепі США заявили, що інцидент із безпілотником, ймовірно, був ненавмисним з боку Росії.
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