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Генерал США Милли позвонит начальнику Генштаба РФ после инцидента с беспилотником

Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли планирует провести телефонный разговор с начальником российского генерального штаба Валерием Герасимовым по поводу инцидента с беспилотником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ожидается, что генерал Марк Милли поговорит по телефону с Герасимовым сегодня, 15 марта, после того, как США и Россия обнародовали различные версии инцидента над Черным морем.

Отмечено, что они не общались с конца декабря прошлого года.

Напомним, 14 марта над Черным морем в результате столкновения с российским истребителем Су-27 был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что его страна попытается достать сбитый дрон со дна Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Россию уважать международное воздушное пространство.

Однако в Госдепе США заявили, что инцидент с беспилотником, вероятно, был непреднамеренным со стороны России.

Все, что известно об инциденте, - читайте в материале РБК-Украина.

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