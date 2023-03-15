Генерал США Милли позвонит начальнику Генштаба РФ после инцидента с беспилотником

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли планирует провести телефонный разговор с начальником российского генерального штаба Валерием Герасимовым по поводу инцидента с беспилотником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.